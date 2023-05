26-jährige Frau von vier Männern in Unterführung überfallen

Ritterhude - Eine 26 Jahre alte Frau ist am Samstagmorgen in einer Unterführung in Ritterhude (Landkreis Osterholz) überfallen und verletzt worden. Das Opfer habe geschildert, dass es von vier maskierten und dunkel gekleideten Männern angegriffen worden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Als die Frau sich wehrte, setze ein Täter demnach Pfefferspray ein. Die Gruppe habe aber von der Frau abgelassen und sei ohne Beute geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen.