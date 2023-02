Altenhausen - Knapp 1700 Festmeter der edelsten Baumstämme Sachsen-Anhalt werden noch bis kommende Woche auf der diesjährigen Wertholzversteigerung in Bischofswald (Börde) und Rothenschirmbach (Mansfeld-Südharz) angeboten. Das Angebotsende sei am 21. Februar, sagte eine Sprecherin des Forstministeriums am Donnerstag. Der Zuschlag erfolge am 23. Februar. Das Ministerium rechnet mit einem Umsatz von etwa 800.000 Euro.

Die Angebote für die Stämme werden schriftlich eingereicht, erklärte die Sprecherin. Kilometerlang liegen laut einem dpa-Reporter die Stämme an den beiden Submissionsplätzen des Landes. Ein besonders edles Stück sei eine uralte Mooreiche, die in einem aufwendigen Manöver aus der Fahrrinne der Elbe gezogen wurde. Laut Ministerium ist der Baum etwa 190 Jahre alt gewesen und im 5. Jahrhundert vor Christus gefällt worden. 16 Festmeter des Baumes mit einem Gesamtalter von 2650 Jahren werden noch bis kommenden Dienstag angeboten.

Sachsen-Anhalt gilt laut Ministerium als Eichen-Land. Zu den Kunden der Wertholzsubmission des Landes zählt das ganze Spektrum der Holzverarbeitung von Tischlereibetrieben über Sägewerke bis hin zu Furnierherstellern. Die hochwertigen Hölzer aus Sachsen-Anhalt finden demnach Käufer nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark, Lettland und Polen.