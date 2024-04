Barbara Klepsch (CDU), Ministerin für Kultur und Tourismus in Sachsen.

Reinhardtsdorf-Schöna - Reinhardtsdorf-Schöna im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge ist ab sofort ein staatlich anerkannter Erholungsort in Sachsen. „Mit der Prädikatisierung würdigt Sachsen die langjährigen Anstrengungen der Gemeinde um eine touristische Ausrichtung und ein gutes Angebot“, sagte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) am Montag laut einer Mitteilung. Die Gemeinde punkte bei den Gästen damit, aktiv in Natur und Landschaft zu sein und die fünf Gipfel Zirkelstein, Kaiserkrone, Wolfsberg und die zwei Zirnsteine zu erklimmen. Reinhardtsdorf-Schöna ist der 25. staatlich anerkannte Erholungsort im Freistaat.