Berlin - In Berlin-Mitte ist ein 25 Jahre alter Mann mit einer Machete verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet der Mann mit seinem 55 Jahre alten Vater bisherigen Erkenntnissen zufolge am Montagnachmittag in einen Streit mit einer dreiköpfigen Gruppe. Ein 16-Jähriger aus der Gruppe habe eine Machete hervorgeholt und den Sohn damit an den Beinen verletzt. Daraufhin sei die Gruppe zunächst geflüchtet. Der 16-Jährige sowie ein Gleichaltriger seien jedoch von der Polizei gefunden und festgenommen worden. Der dritte junge Mann aus der Gruppe flüchtete, wie es hieß. Die in der Nähe des Tatorts gefundene Machete wurde sichergestellt. Der 25-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Auch der Vater erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen seien die beiden Festgenommenen entlassen worden, hieß es.