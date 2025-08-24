Bei einem Festumzug fahren rund 20 Menschen auf einem Anhänger mit. Darunter eine junge Frau. Für sie endet das Erntedankfest im Krankenhaus.

Löwenberger Land - Bei einem Erntedankfestumzug im Kreis Oberhavel ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben stürzte die 25-Jährige am Samstagnachmittag von einem landwirtschaftlichen Anhänger, der von einem Traktor durch die Gemeine Löwenberger Land gezogen wurde.

Die Frau rutschte demnach aus bislang ungeklärten Gründen auf dem Anhänger aus, fiel kopfüber auf die Fahrbahn und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Nach der Erstversorgung am Unfallort kam die 25-Jährige mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 20 Menschen auf dem Anhänger. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.