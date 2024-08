In der Dresdener Altstadt bricht ein heftiger Streit aus. Es fliegen Fäuste. Nun ermittelt der Staatsschutz.

23-Jähriger in Dresden bei Streit verletzt

Die Polizei wird zu einer Auseinandersetzung in der Dresdener Altstadt gerufen. (Symbolbild)

Dresden - Drei Männer sollen in Dresden auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mann habe gemeinsam mit anderen einen Info-Stand des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Altstadt betreut, teilte die Polizei mit. Am Donnerstagnachmittag sei es zu einem Streit mit einer vierköpfigen Gruppe gekommen. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung machte die Polizei zunächst keine Angaben. Drei Männer hätten auf den 23-Jährigen eingeschlagen, während eine ebenfalls anwesende Frau ihn mehrfach beleidigt habe.

Passanten eilten zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Der 23-Jährige wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht, in der Nacht sei er wieder entlassen worden. Beamten stellten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 35 und 37 Jahren, sie kamen vorübergehend in Gewahrsam. Gegen sie ermittelt den Angaben zufolge der Staatsschutz wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.