Niederdorf - Ein junger Mann ist in der Nacht zum Samstag von drei Unbekannten an einer Tankstelle in Niederdorf im Erzgebirge angegriffen worden. Zunächst sprachen zwei davon ihn „offenbar aufgrund seiner Bekleidung“, an, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige habe einen Aufdruck getragen, der einem linksextremistischen Symbol ähnlich sehe. Das Trio stieß ihn dann zu Boden, schlug und trat auf ihn ein und zwang ihn, seinen Pullover auszuziehen. Bevor sie mit einem Auto wegfuhren, warfen sie das Kleidungsstück weg. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.