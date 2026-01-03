Weniger Blitz und Donner über Thüringen: Vor allem in den Sommermonaten fehlten offenbar die Voraussetzungen für Gewitter.

Erfurt/Wien - 2025 hat es in Thüringen deutlich weniger geblitzt als in den beiden Jahren zuvor. 4.407 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf. Das waren einige Tausend weniger als in den beiden Vorjahren, als das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 7.694 beziehungsweise 8.282 Einschläge im Freistaat registrierte.

Vor allem in den Sommermonaten gab es deutlich weniger Blitz und Donner am Himmel über Thüringen. Vergleichbar war die Blitzstatistik in Thüringen mit dem Jahr 2022, als 3.804 Einschläge erfasst wurden.

Auch bundesweit war 2025 ein blitzarmes Jahr. Doch warum? Wetter ist komplex, aber ein wichtiger Effekt scheint sich ausgewirkt zu haben: In den meisten der gewitterträchtigen Monate war es relativ trocken. Hohe Blitzzahlen gibt es typischerweise von Mai bis September. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es - abgesehen vom Juli und September - bundesweit trockener als sonst.

Weniger Blitz und Donner im Sommer

In Thüringen blitzte es im Juli nur 646 Mal, im Vorjahresmonat waren es noch 1.707 Einschläge. Im August halbierte sich die Zahl der Blitze im Vergleich zum Vorjahresmonat fast auf 463. Eine Ausnahme machte der Mai in Thüringen, der alles andere als blitzarm war: 2.140 Mal blitzte es in diesem Monat nach nur 714 Blitzen im Mai 2024.

Eine der zentralen Voraussetzungen für Blitz und Donner sind feuchte und energiereiche Luftmassen, erklärte Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst. Zudem bedürfe es großer Temperaturunterschiede zwischen oben und unten und einen Hebungsimpuls, der dafür sorgt, dass die Luft vom Boden nach oben kommt.

Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, die teilweise zu deutlich anderen Ergebnissen kommen. In der genutzten Statistik zählen nur Erdblitze - also Einschläge und keine Entladungen in den Wolken - und jeder Blitz nur einmal.