Jannik Rochelt verlässt Hannover 96. Der 27-Jährige sucht nach mehr Spielzeit. Die Arminia verspricht sich viel von dem Zugang.

Bielefeld/Hannover - Offensivspieler Jannik Rochelt wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Hannover 96 zu Arminia Bielefeld. Der 27-Jährige wird bis zum Ende der Saison auf Leihbasis für den DSC spielen, wie beide Clubs mitteilten.

Rochelt war im Sommer 2024 für 1,5 Millionen Euro von der SV Elversberg nach Hannover gewechselt. In den vergangenen Wochen spielte er unter Coach Christian Titz aber kaum noch eine Rolle.

„Jannik hat für sich bei uns in der aktuellen Situation nicht die Perspektive gesehen, die Spielzeit zu erhalten, die er sich wünscht. Es ist total legitim, dass man dann schaut, welche Optionen es gibt“, sagte 96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Rochelt soll Bielefelds Offensivspiel „variabler machen“

Nun hofft Rochelt, der noch einen Vertrag bis Sommer 2027 in Hannover hat, bei der Arminia auf mehr Spielzeit. „Ich habe in den vergangenen Tagen sehr gute und überzeugende Gespräche mit den Verantwortlichen von Arminia geführt und freue mich sehr auf die nächsten Monate hier in Bielefeld. Mein Ziel ist es, mich schnellstmöglich zu integrieren und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen“, erklärte der gebürtige Allgäuer.

Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel ist überzeugt von den Qualitäten Rochelts. „Jannik ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der uns sowohl auf den Flügeln als auch im zentralen Mittelfeld mit seinen Qualitäten verstärken wird. Seine Spielintelligenz und seine Kreativität sind Fähigkeiten, die unser Offensivspiel variabler machen werden. Durch seine Stationen in Hannover und Elversberg verfügt er zudem über reichlich Erfahrung in der 2. Bundesliga.“