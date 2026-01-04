Die Serienstars Anja Pahl und Agnes Decker machen bei TV-Polizisten keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es geht um Erfahrung. Und es geht um Humor.

Potsdam - TV-Kommissarin Anja Pahl macht keine Unterscheidung zwischen weiblichen und männlichen Ermittlern auf dem Bildschirm. „Ich sehe den Unterschied weniger zwischen Männern und Frauen als zwischen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen“, sagte die 50-Jährige. „In der "SOKO Potsdam" funktioniert Ermittlung nur als Teamleistung und da sind starke Kolleginnen genauso wichtig wie starke Kollegen.“

Als Kriminalhauptkommissarin Tamara Meurer ist Pahl seit 2021 bei der ZDF-Vorabendserie „SOKO Potsdam“ dabei. Seit 2022 ermittelt Agnes Decker (39) in der Rolle der Pauline Hobrecht an ihrer Seite. Decker sieht das Besondere an diesem Frauenduo, „dass sie sich foppen und auf den Arm nehmen können, was sonst oft nur männlichen Ermittlern zugeschrieben wird. Anja zeigt außerdem, wie man Humor aufwertend einsetzt. Witze funktionieren nicht, indem man andere abwertet, sondern durch clevere Pointen, die die andere Person aufwerten – herausfordernd, aber richtig gut.“

Mit der Folge „Nachts im Wald“ geht die Krimiserie am Montag (5. Januar) um 18.00 Uhr in die achte Staffel. Und darum geht es: Ein Mann wird tot im Wald gefunden – erschossen unter einem Hochstand. Zwischen Wilderern, illegaler Müllentsorgung und einer Affäre stößt die Kripo auf ein erschreckendes Verbrechen.