Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.

Offenbach - Schnee, Glätte und Dauerfrost bestimmen weiterhin das Wetter in Deutschland. Besonders im Norden und in der Mitte sorgen wiederholte Schneeschauer sowie teils kräftiger Schneefall für schwierige Straßenverhältnisse. Im Süden hält sich strenger Frost, in der Nacht auf Dienstag kann es in Alpentälern bis auf minus 16 Grad abkühlen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen und teils auch schlechte Sicht durch Nebel einstellen.

Schauerartige Schneefälle

Im Norden Deutschlands soll es über die Woche verteilt immer wieder schneien – teils auch kräftig. Dabei kann es laut dem DWD auch zu Graupelgewittern kommen. In Nordrhein-Westfalen hält sich am Dienstag noch Dauerfrost mit Höchstwerten zwischen minus 7 und minus 1 Grad.

In den Nächten sinken die Temperaturen weiterhin deutlich, besonders in den Alpentälern werden weiter teils zweistellige Minusgrade möglich sein. Ab Mitte der Woche soll es auffrischen. Im Westen werden bis zu 4 Grad vorhergesagt, die Schneefälle sollen nachlassen.