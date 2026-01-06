Jedes Jahr bringen Sternsinger ihren Segen ins Kanzleramt. Diesmal sind auch Kinder einer katholischen Gemeinde aus Magdeburg dabei – sie hatten das nötige Losglück.

Sternsinger aus den Bistümern in Deutschland kamen auch in den vergangenen Jahren ins Kanzleramt. (Archivbild)

Magdeburg/Berlin - Im Kanzleramt empfängt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Nachmittag Sternsinger aus allen 27 Bistümern in Deutschland. Darunter sind auch vier Kinder der katholischen Pfarrgemeinde Maria-Hilfe der Christen in Magdeburg, wie das Bistum mitteilte. Die Mädchen und Jungen hatten sich den Angaben zufolge im Vorfeld des Dreikönigssingens für die Teilnahme beworben und hatten bei einer Ziehung das nötige Losglück.

Insgesamt empfängt Bundeskanzler Merz 108 Sternsinger aus den katholischen Bistümern. Seit 1984 bringen sie ihren Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ ins Bundeskanzleramt. In diesem Jahr dreht sich das Motto der Aktion um Kinderarbeit.