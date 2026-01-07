Heimvorteil in Neustadt-Dosse: Lilli Ladwig setzt beim Springreitturnier auf kurze Wege und familiäre Unterstützung – und bleibt dennoch entspannt bei ihren Zielen.

Neustadt-Dosse - Lokalmatadorin Lilli Ladwig will sich beim internationalen Springreitturnier CSI in Neustadt-Dosse wieder den Heimvorteil zunutze machen. „Wir haben kurze Wege zur Anreise. Die Pferde kennen auch schon die Atmosphäre“, sagte die 17-Jährige in einer Medienrunde. Das Turnier findet vom 7. bis 11. Januar in Brandenburg statt.

„Das Schöne ist natürlich auch, dass die Familie in der Nähe ist. Das geht ja sonst auch nicht bei Turnieren, die weiter weg sind. So habe ich Freunde und Familie hier, die mich unterstützen, und das ist schon wirklich purer Luxus“, sagte die Schülerin, die in einer Freistunde in die Runde kam. Im Vorjahr belegte Ladwig beim Preis der DKB AG auf Duke of Ice Rang 13 als beste Brandenburgerin.

Allzu forsch formuliert Ladwig ihre Ziele für dieses Jahr aber nicht. „Ich gehe eigentlich immer ein bisschen entspannt an die Sache ran und versuche, wirklich gute Runden zu drehen und jeweils immer sicher rauszukommen mit einem guten Gefühl. Dass die Pferde Erfahrung sammeln, ich Erfahrung sammle und dann mal schauen, wie es so wird“, sagte sie.

Sie freue sich aber auch auf die Chance, sich bei den erfahreneren Reitern und Reiterinnen wie Ex-Europameister André Thieme den einen oder anderen Kniff abschauen zu können.