Beim Feuer an einer Kabelbrücke in Lichterfelde sind Stromleitungen beschädigt worden. Nun sucht die Polizei nach der Ursache.

Berlin - Nach dem Stromausfall im Südwesten Berlins wegen eines Kabelbrands ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Dies teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Einsatzkräfte seien gegen 6.45 Uhr von einem Zeugen zu dem Brand in Lichterfelde alarmiert worden. Dort sollen mehrere Kabel einer Kabelbrücke gebrannt haben, hieß es weiter. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Die Polizei sei mit 160 Kräften im Einsatz.

Der Stromausfall betraf am Vormittag nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin 50.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe. Wann der Strom wieder fließt, ist nach Angaben eines Sprechers unklar.