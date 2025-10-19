Im späten Abend verliert eine junge Autofahrerin in Berlin-Friedenau die Kontrolle über ihren Wagen – ein Ampelmast wird umgerissen. Mehrere Menschen werden bei dem Unfall verletzt.

Ein Auto prallt in Berlin gegen einen Ampelmast – drei junge Frauen kommen verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Friedenau sind am Samstagabend drei junge Frauen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 20-Jährige gegen 22.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Schmiljanstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz unterwegs, als sie auf der Kreuzung die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Ampelmast.

Die Fahrerin sowie ihre beiden 17-jährigen Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen, darunter Kopfverletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Den Angaben zufolge beschädigte der Aufprall den Ampelmast so stark, dass die gesamte Ampelanlage außer Betrieb genommen werden musste.

Der Bereich blieb bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Auch mehrere Buslinien waren von den Sperrungen betroffen.