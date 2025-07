Als eine 53-Jährige von der Autobahn in Gera abfährt, kommt es zum Unfall. Ein junger Autofahrer hatte eine rote Ampel missachtet.

Wegen einer missachteten roten Ampel ist es in Gera zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. (Symbolbild)

Gera - Bei einem Verkehrsunfall auf der Siemensstraße in Gera ist am Sonntagabend eine 53-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr die Frau gegen 22.40 Uhr an der Anschlussstelle Gera-Langenberg von der A4 ab, um auf die Siemensstraße einzubiegen – bei grüner Ampel.

Ein 19-jähriger Autofahrer, der ebenfalls auf der Siemensstraße unterwegs war, missachtete laut Polizei eine rote Ampel, sein Auto stieß mit dem Wagen der Frau zusammen. Die 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der junge Mann wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall völlig zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Für die Bergungsarbeiten waren die Siemensstraße sowie die Auf- und Abfahrt der A4 für rund eineinhalb Stunden gesperrt.