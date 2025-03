In der Nacht kommt ein junger Mann in Garrel mit seinem Auto von der Straße ab und prallt gegen zwei Bäume.

19-Jähriger bei Unfall in Garrel lebensbedrohlich verletzt

Garrel - Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in der Gemeinde Garrel (Landkreis Cloppenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit dem Wagen aus bisher unbekannter Ursache gegen zwei Bäume geprallt.

Das Fahrzeug kam durch den Aufprall ins Schleudern und neben der Straße zum Stillstand. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden so schwere Verletzungen, dass er in Lebensgefahr schwebt.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Zur Rettung waren die Feuerwehren aus Garrel und Littel sowie ein Notarzt eingesetzt.