Friesoythe - Knapp eine Woche nachdem eine 19 Jahre alte Arbeiterin bei Wartungsarbeiten an einer Biogasanlage in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) abgestürzt ist, ist die Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen zum Hergang dauerten an. Die Polizei ging nach ersten Angaben von einem Betriebsunfall aus.

Früheren Angaben zufolge befand sich die Mitarbeiterin einer Wartungsfirma auf dem Dach der Biogasanlage. Von dort sei die Frau in die Anlage gestürzt. Die 19-Jährige wurde geborgen und wiederbelebt. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und schaltete auch das Gewerbeaufsichtsamt ein.