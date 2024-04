Erfurt - Ein 18-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Autofahrer war unterwegs von Sachsenbrunn in Richtung Eichsfeld, wie die Erfurter Polizei am Montag mitteilte. Dort kam er mit dem Auto in einer Linkskurve von der Straße ab. Dabei sei er gegen eine Gruppe von Bäumen geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Warum der 18-Jährige von der Straße abkam, ist bislang unklar.