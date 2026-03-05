Autofahrer im Märkisch-Oderland aufgepasst: Am Freitag bleibt die B167 zwischen Seelow und Lebus wegen einer Bombenentschärfung dicht. Welche Umleitung gibt es?

Die Autos können den Streckenabschnitt über Rathstock umfahren.(Symbolbild)

Dolgelin - Durch eine Bombenentschärfung in Dolgelin (Märkisch-Oderland) kommt es am Freitag zu einer Sperrung zwischen Seelow und Lebus. Die 17 Kilometer lange Strecke (B167) im Märkisch-Oderland ist zwischen 9.00 und 15.00 Uhr voll gesperrt, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Demnach sichert die Polizei die Sperrung ab.

Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet die Verkehrsteilnehmenden darum, zum eigenen Schutz behördliche Anweisungen und Vollsperrungen zu befolgen.

Umfahren des Streckenabschnitts

Die Autofahrer sind dazu angehalten, den gesperrten Streckenabschnitt weitläufig zu umfahren. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen ergibt sich folgende Alternative in beide Richtungen: