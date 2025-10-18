Im Landkreis Zwickau prallt ein 17-Jähriger nachts mit dem Auto gegen ein Geländer. Die Polizei sagt: Er war betrunken und ohne Führerschein unterwegs.

In Werdau-Leubnitz verliert ein 17-Jähriger in der Nacht die Kontrolle über sein Auto und verletzt sich dabei schwer. (Symbolbild)

Werdau - Ein 17-Jähriger ist in der Nacht in Werdau-Leubnitz (Landkreis Zwickau) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Jugendliche gegen 2.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geländer.

Rettungskräfte brachten den jungen Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 17-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Zudem besaß er keine Fahrerlaubnis.