16-Jähriger nach Unfall mit Straßenbahn in Lebensgefahr

Bremen - Ein Jugendlicher ist in Bremen von einer Straßenbahn angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 16-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Donnerstagmorgen über eine Straße gegangen und habe die ankommende Bahn übersehen, teilte die Polizei mit. Er wurde erfasst und gegen ein Auto geschleudert. Der 16-Jährige kam mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die 44-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.