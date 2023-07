Werder (Havel) - Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich in Werder (Havel) (Landkreis Potsdam-Mittelmark) bei einem Unfall schwer verletzt. Eine 38-jährige Autofahrerin habe den Jugendlichen nach ersten Erkenntnissen am Samstag übersehen, als sie von einer Tankstellenausfahrt auf die Straße fuhr, erklärte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Durch den Aufprall wurde der 16-Jährige demnach über das Auto geschleudert. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben zum Unfallhergang.