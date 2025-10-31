Zu Halloween wird die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof zur Bühne einer spektakulären Tanzaktion: Rund 150 Michael-Jackson-Fans tanzen die legendäre Thriller-Choreographie.

Hamburg - Zu Halloween haben als Zombies verkleidete Menschen ihren großen Auftritt im Hamburger Hauptbahnhof. Etwa 150 Tänzerinnen und Tänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz führten die berühmte Thriller-Choreographie von Michael Jackson auf, wie das Unternehmen Stage Entertainment mitteilte. Organisiert wird die Gruselshow von einem Fanclub.

Nach dem Auftritt in der Wandelhalle wollte die tanzende Zombie-Schar in einem außergewöhnlichen Corso weiterziehen: Mit Doppeldeckerbussen ging es zu den Landungsbrücken, von wo aus die Teilnehmer mit der Fähre zum Stage Theater an der Elbe übersetzen – stilecht in voller Zombie-Montur. Dort endet das Halloween-Spektakel mit dem gemeinsamen Besuch des Musicals „MJ – Das Michael Jackson Musical“.

Jackson, der durch Hits wie „Billie Jean“, „Beat It“ und „Thriller“ weltberühmt wurde, starb 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Er wurde 50 Jahre alt. Der Song „Thriller“ wurde in den 1980er Jahren auf dem gleichnamigen Album veröffentlicht.