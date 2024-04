Delmenhorst - Die Polizei in Delmenhorst hat einen 14-Jährigen am Steuer eines Autos erwischt. Der Jugendliche sei den Beamten bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 14 Jahre alt war und somit keinen Führerschein besaß. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Auch gegen den 21 Jahre alten Besitzer des Autos wird ermittelt, da er zugelassen hatte, dass der Jugendliche am Dienstagabend mit dem Wagen fuhr.