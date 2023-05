13 Reichsbürger in Sachsen-Anhalt sind legale Waffenbesitzer

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind 13 Reichsbürger als legale Waffenbesitzer registriert. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Henriette Quade (Linke) hervor. „Der genannte Personenkreis besitzt nach derzeitigen Erkenntnissen 116 erlaubnispflichtige Schusswaffen“, heißt es darin. Es handele sich dabei um 43 Kurz- und 73 Langwaffen. Zunächst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ (Montag) berichtet.

Nur in wenigen Fällen konnten die Behörden in Sachsen-Anhalt die Abgabe von Waffen bei Reichsbürgern durchsetzen. Im vergangenen Jahr traf es zwei Menschen. Gesichert wurden 45 Langwaffen, drei Pistolen sowie „24.907 Stück Munition verschiedener Kaliber“. Sogenannte Reichsbürger bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und erkennen ihre Rechtsordnung nicht an.