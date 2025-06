In Querfurt musste in der Nacht zum Sonntag ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden – 13 Menschen wurden verletzt. Noch ist unklar, ob die Wohnungen noch bewohnbar sind.

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Querfurt (Saalekreis) sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zum Sonntag insgesamt 17 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Zwölf Menschen erlitten leichte Verletzungen, eine weitere Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Durch das Feuer wurde zudem eine Wasserleitung beschädigt, sodass es im Gebäude zu einem zusätzlichen Wasserschaden kam. Einsatzkräfte löschten den Brand. Ob die Wohnungen weiterhin bewohnbar sind, ist laut Polizei noch unklar. Auch die Brandursache war zunächst nicht bekannt.