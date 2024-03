Saalfeld - Die Saalfelder Feengrotten können in diesem Jahr auf 110 Jahre seit der touristischen Erschließung des Schaubergwerks zurückblicken. Seitdem haben nach Angaben der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH von Donnerstag mehr als 19 Millionen Gäste die Untertagewelt erkundet. In diesem Jahr rechnet die Gesellschaft damit, dass die Marke von 20 Millionen Besuchern erreicht werde. Als Neuheit im Jubiläumsjahr wird nun eine Feenfigur während des Musik- und Lichtspiels in der Märchendom-Grotte projiziert. Die Märchendom-Grotte im stillgelegten Bergwerk wurde 1913 entdeckt. Sie wurde mit weiteren Grotten zu einem Schaubergwerk für die Öffentlichkeit ausgebaut und 1914 eröffnet. Berühmt wurde die Anlage für die bunten Tropfsteine, die sich in den Grotten geformt haben.

Der Saisonstart für das Schaubergwerk war bereits im Februar. Der zur Erlebniswelt Feengrotten gehörende und Feenweltchen genannte Abenteuerwald für Kinder öffnet mit Beginn der Osterferien am Samstag.