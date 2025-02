Am letzten Tag der Wechselfrist verlässt Jordan Siebatcheu den 1. FC Union Berlin. Der Angreifer geht zurück nach Frankreich.

1. FC Union gibt Angreifer Siebatcheu an Jugendverein ab

Berlin - Jordan Siebatcheu verlässt den 1. FC Union Berlin und geht zurück zu Stade Reims nach Frankreich. Der 28-Jährige war im vorigen Sommer nach einer Leihe zu Borussia Mönchengladbach nach Köpenick zurückgekehrt, konnte die Offensivprobleme des Fußball-Bundesligisten in dieser Saison aber auch nicht beheben.

Der neunmalige Nationalspieler der USA war erstmals in der Saison 2022/2023 für Union aktiv und absolvierte insgesamt 64 Partien für die Köpenicker, in denen Siebatcheu fünf Tore erzielte. Für Reims war er 2015 erstmals in der französischen Ligue 1 aufgelaufen.

Kein Tor in dieser Saison

„Jordans Anfangszeit hier bei Union war sehr imposant, und sicherlich hätten wir uns alle gewünscht, dass es so weitergeht“, sagte Union-Geschäftsführer Horst Heldt. „Trotzdem hat er sich nie aufgegeben, stets an sich gearbeitet und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt.“

Sein letztes Spiel für Union bestritt Siebatcheu am vergangenen Samstag, als er beim 0:0 gegen RB Leipzig für die letzten 20 Minuten eingewechselt wurde. Auch bei diesem Einsatz gelang ihm nicht sein erstes Saisontor.