Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat einen hochkarätigen Test für den Sommerfahrplan bekannt gegeben. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz spielt am 23. Juli (15.00 Uhr) in der heimischen Arena gegen den Europa-League-Sieger FC Sevilla. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Die Partie gegen den spanischen Top-Club und Champions-League-Teilnehmer findet im Rahmen der Saison-Eröffnungsfeier statt. Einen Tag zuvor gastiert der FC Sevilla bereits bei Hansa Rostock.

Im Rahmen des am 5. Juli beginnenden Trainingslagers im österreichischen Fieberbrunn testen die Magdeburger zudem in St. Ulrich gegen AEZ Zakakiou aus Zypern (8. Juli, 17.00 Uhr) und den dänischen Vizemeister FC Nordsjaelland (14. Juli, 15.00 Uhr). Am 29. Juli startet der FCM beim SV Wehen Wiesbaden in die 2. Bundesliga.