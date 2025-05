Diebstähle von Baustellen sind keine Seltenheit. Doch in Nienburg an der Weser haben es die Diebe nicht auf Baumaterial abgesehen.

Eine Baustelle in Nienburg vermisst eine solche Dixi-Toilette. (Archivfoto)

Nienburg - Die Polizei in Nienburg/Weser muss sich derzeit mit einem ungewöhnlichen Diebstahl beschäftigen: Von einer Baustelle in der Stadt wurde ein Dixi-Klo geklaut. Das mobile Toilettenhäuschen, in dem eigentlich die Bauarbeiter ihre Notdurft verrichten sollten, sei irgendwann zwischen 10. und 17. April verschwunden, bestätigte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte „Die Harke“ berichtet.

Für den Abtransport hätten die Täter wohl ein Fahrzeug benutzt, vermutet die Polizei. Mehr sei bisher nicht bekannt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen oder Hinweisen auf den Verbleib des blauen WC-Häuschens. „Wenn irgendwo ein Dixi-Klo auftaucht, das dort nicht hingehört“, so die Sprecherin: „Bitte melden!“