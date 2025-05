Kurzbesuch an der Ostseeküste

Das frühere ZDF-Traumschiff eröffnet die Kreuzfahrersaison 2025 in der Welterbe-Stadt.

Wismar - Mit dem Einlaufen des Schiffs „Deutschland“ hat die Kreuzfahrtsaison in Wismar begonnen. Das frühere ZDF-„Traumschiff“ kam aus Cuxhaven und soll den Hafen nach Angaben der Stadt am Abend Richtung Malmö (Schweden) verlassen. Das Schiff ist 175 Meter lang und fährt unter der Flagge der Bahamas. Bei der Einfahrt passierte es das noch im Bau befindliche Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ am Ausrüstungskai.

In anderen norddeutschen Kreuzfahrthäfen wie Rostock-Warnemünde begann die Saison bereits früher. In Hamburg und Bremerhaven sind die Reisen laut Betreiber ganzjährig vorgesehen.

Nach Prognosen dürften die Kreuzfahrt-Urlauberzahlen dieses Jahr im Vorjahresvergleich steigen: In Hamburg sind etwa rund 300 Schiffsanläufe geplant - nach 266 im Vorjahr, wie der Co-Geschäftsführer des Terminaltreibers Cruise Gate Hamburg, Simone Maraschi, jüngst berichtete.