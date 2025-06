In den nächsten Tagen lockt ruhiges Sommerwetter die Menschen in der Hauptstadtregion nach draußen. Bei bis zu 30 Grad lohnt ein Ausflug an den See - Sonnencreme bitte nicht vergessen.

Windböen mischen sich am Donnerstag kurz in die freundlichen Aussichten der nächsten Tage. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Nach einer kurzen Abkühlung steigen die Temperaturen zum Wochenende hin wieder an. Regen ist dabei laut Deutschem Wetterdienst (DWD) keiner in Aussicht.

Am Donnerstag ringen Sonne und Wolken am Himmel miteinander. Bei 20 bis 24 Grad kann es vereinzelt zu Windböen um 55 Kilometer pro Stunde kommen. Am Abend klingen diese ab. In der Nacht zu Freitag sinken die Werte auf bis zu 7 Grad.

Zum Start in das Wochenende steigen die Temperaturen langsam wieder auf hochsommerliche Werte an: Am Freitag werden bis zu 25 Grad erreicht, am Samstag dann knapp 30 Grad. Ansonsten trüben Wolken nur vereinzelt den Blick auf den Himmel.