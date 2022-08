1,5 Millionen Euro zusätzlich für Schwimm- und Sportangebote

Hannover - Das Kinder- und Jugend-Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ ist so gefragt, dass die Landesregierung noch einmal 1,5 Millionen Euro hinzugibt. Besonders begehrt seien Schwimmkurse sowie Sport- und Bewegungscamps. Der Fördertopf mit rund 9 Millionen Euro für diese beiden Maßnahmen neige sich dem Ende zu. „Kinder und Jugendliche mussten in den letzten zwei Jahren viel zurückstecken“, sagte Sozialministerin Daniela Behrens am Montag.

Viele Eltern mussten und müssten finanzielle Einbußen hinnehmen. „Bewegung, Spaß und ein positives Lebensgefühl ist das, was die junge Generation dringend braucht. Wenn wir sie jetzt darin unterstützen, stärkt sie das nachhaltig für kommende Herausforderungen“, betonte die SPD-Politikerin.

Über das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ stehen in Niedersachsen Bundes- und Landesgelder in Höhe von insgesamt 222 Millionen Euro zur Verfügung, 100 Millionen kommen vom Land. Damit wurden bislang beispielsweise zudem zusätzliche Lehrkräfte eingestellt oder die Stunden von Schulpersonal aufgestockt.