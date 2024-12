Ingolstadt - Der FC Energie Cottbus hat sich mit einem weiteren starken Auswärtsauftritt in die Winterpause der 3. Fußball-Liga verabschiedet. Der Aufsteiger aus der Lausitz kam zu einem 1:1 (1:0) beim FC Ingolstadt und wurde von den rund 1.500 mitgereisten Fans gefeiert.

Energie Cottbus führt die Drittliga-Tabelle mit 37 Punkten vor Dynamo Dresden (35) an und darf weiter auf den Herbstmeistertitel nach dem 19. Spieltag hoffen. Dresden spielt am Samstag um 14.00 Uhr bei der SpVgg Unterhaching.

Phil Halbauer hatten die Gäste nach 24 Minuten in Führung geschossen. Vor 6.593 Zuschauern im Audi-Sportpark traf Sebastian Grönning in der 59. Minute zum 1:1-Ausgleich für Ingolstadt.

Im Duell der beiden offensivstärksten Teams der 3. Liga musste Cottbus auf insgesamt fünf erkrankte oder verletzte Spieler verzichten. Vor allem in der Offensive musste Trainer Claus-Dieter Wollitz ohne Toptorjäger Timmy Thiele erneut improvisieren.

Die Gäste hatten auch in Ingolstadt viel Ballbesitz und attackierten den Gegner frühzeitig. In der Schlussphase war sogar der Siegtreffer möglich. Die letzte Chance für Ingolstadt vergab der Ex-Cottbuser Tim Heike in der Nachspielzeit.

Bevor die Spieler und Trainer Claus-Dieter Wollitz endgültig in die Winterpause gehen, findet am Samstag das Weihnachtssingen im Stadion statt. Am 3. Januar startet der FCE in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Geplant sind zwei Testspiele: am 8. Januar gegen den FSV Zwickau aus der Regionalliga Nordost und am 11. Januar bei Zweitligist Eintracht Braunschweig.