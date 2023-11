Weitere Themen: Dresden kauft Wohnungen zurück / Mauterhöhung belastet Spediteure stark / Thüringer Fleischerei ist insolvent / Kritik an chinesischem Solardumping

in dieser Ausgabe würde ich gerne zu Beginn mit Ihnen 100 Jahre zurückblicken. Im November 1923 erreichte die Hyper-Inflation in Deutschland ihren Höhepunkt. Ein Ei kostet 320 Milliarden Mark und ein Liter Milch 360 Milliarden Mark – das Geld wurde teilweise in Schubkarren transportiert. Durch die Ausgabe der Renten-Mark im November 1923, die 1924 zur Reichsmark wurde, konnte die Geldentwertung beendet werden. Diese große Inflation hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. Sie traf vor allem die Mittelschicht, die teilweise ihr komplettes Vermögen verlor.