Bereits um 2 Uhr Dienstagnacht ist Obstbauer Klaus Friedrich aus Eisleben in seinen Kirsch- und Apfelbaumplantagen gewesen. Zusammen mit seinem Sohn Niklas fuhr er mit einem Trecker und angehängten Feuerwagen durch die Baumreihen. Der selbstgebaute Anhänger besteht aus einer Stahltonne, in der mit Holz Feuer gemacht wird. Ein Ventilator facht das Feuer an, das über zwei seitliche Rohre nach außen gelangt. Das Gefährt ähnelt einem schnaubenden Drachen. „Bei ein bis zwei Grad minus können wir so die kleinen Früchte und Blüten vor dem Erfrieren schützen.“

Der Eisleber Obstbauer Klaus Friedrich steht an seinen Kirschbäumen. Die meisten der kleinen Früchte sind in der Nacht zu Dienstag erfroren. Foto: Steffen Höhne

Bis kurz vor 8 Uhr fuhr Friedrich am Dienstag. Immer wieder wurde Holz nachgelegt. Den Kampf gegen den Frost hat er aber verloren. „Wir hatten die Nacht über längere Zeit minus fünf Grad“, erzählt er. Da reiche die Wärme des Feuerwagens nicht aus. Seine erste Bilanz ist verheerend: „Bei den Kirschen sind wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Früchte erfroren.“

Nicht nur der Obsthof Friedrich leidet. Der Frost richtete bei den Winzern und Obstbauern im Gebiet Saale und Unstrut wohl die schwersten Ernteschäden seit Jahren an. „85 Prozent unserer Rebfläche ist betroffen“, sagt Hans Albrecht Zieger, Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut (Burgenlandkreis), die mit 380 Hektar Fläche der größte Betrieb im Anbaugebiet Saale-Unstrut ist. „Es gibt dort mehr oder weniger einen Totalschaden“, berichtet Zieger. Viele Jungtriebe seien erfroren, das sehe man an der schwarzen Verfärbung. Da die Pflanzen aber weiter austreiben könnten, rechnet der Winzer damit, dass noch die Hälfte einer normalen Ernte erreicht werden kann.

Der Chef des Landesweinguts Kloster Pforta, Jörg Erdmann, und sein Team hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag noch versucht, durch 360 Superkerzen in Eimergröße einen wichtigen Weinberg zu schützen. Doch auch sie hatten keinen Erfolg. „So flächig hat es das gesamte Anbaugebiet meines Wissens noch nicht getroffen“, sagt Erdmann. Auch in anderen Teilen Deutschlands wie in Sachsen, Bayern und Rheinland-Pfalz berichten die Winzer von hohen Frostschäden. Ein Schutz ist zwar möglich, aber aufwändig und damit teuer.

Der Chef des Landesweinguts Kloster Pforta, Jörg Erdmann, war Dienstagnacht im Weinberg um mit Kerzen-Feuer die Triebe zu schützen. Foto: Torsten Biel

Sorgen bereiten allen Winzern und Obstbauern die großen Temperaturschwankungen. „Vor zwei Wochen waren wir alle noch im T-Shirt draußen, jetzt tragen wir wieder Winterjacke“, schildert Friedrich die Situation anschaulich. In der Vergangenheit sei die Blüte meist um den 1. Mai gewesen – das habe sich in den vergangenen Jahren nach vorn verschoben. Auch in den 50er und 60er Jahren gab es schon solche Extreme. Doch durch den Klimawandel häufen sie sich.

Immer wieder begegnen einem Überschriften bei Meldungen wie: wärmster März seit Wetteraufzeichnung, wärmster Winter, wärmstes Jahr. Doch diese Nachrichten berühren niemanden. Mitunter freut man sich auch, bei hohen Energiepreisen weniger heizen zu müssen. Doch auf die Vegetation hat die Temperaturerhöhung eine massive Auswirkung, wie jetzt die Winzer und Obstbauern nun leidvoll erfahren.

Weitere Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Schließung wegen Personalnot

In Sachsen-Anhalt müssen erste Firmen wegen Personalnot Filialen schließen. Der wichtigste Grund: Die Zahl der freien Stellen für Fachkräfte ist laut IW-Ökonom Dirk Werner trotz Wirtschaftsflaute höher als die Zahl der qualifizierten Arbeitslosen. (MZ)

Die Zahl der offenen Stellen für Fachkräfte war 2021 erstmals höher als die Zahl der qualifizierten Arbeitslosen. Grafik: Büttner

Investorensuche bisher vergebens

Bis Ende des Jahres will der Autozulieferer Magna sein Werk in Roitzsch bei Bitterfeld-Wolfen schließen. 250 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Findet sich bis zum Sommer kein Investor, droht dort Leerstand. (MZ)

SKW will mit Uniper kooperieren

Der Düngemittel-Hersteller SKW und der Energiekonzern Uniper wollen bei Produktion und Lieferungen von grünem Ammoniak kooperieren. Doch bisher fehlt eine Investitionsentscheidung in Wittenberg. (MZ)

Hellofresh schafft 1.000 Jobs

Der Kochboxen-Versender Hellofresh ist nur anderthalb Jahre nach Produktionsstart in Barleben auf rund 1.000 Mitarbeiter gewachsen - trotz Arbeits- und Fachkräftemangel im Land. Wie ist das gelungen? (VS)

Der Kochbox-Versender hat bei Magdeburg einen großen Produktions- und Logistikstandort errichtet. Foto: Matthias Bein/dpa

Flughafen-Ausbau noch zeitgemäß?

Am Flughafen Leipzig/Halle soll für DHL der Frachtbereich erweitert werden. Doch nun mehren sich erneut die Stimmen, die den Ausbau hinterfragen. Denn zuletzt schwächelte die Luftfracht. (LVZ)

Tesla streicht 400 Jobs in Grünheide

Nach der Ankündigung eines weltweiten Stellenabbaus beim US-Autobauer Tesla zeichnen sich auch Einschnitte für das einzige europäische Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin ab. Insgesamt arbeiten dort 12.000 Beschäftigte. Nun sollen 400 Jobs wegfallen. (MZ)

BASF will Fabrik abkoppeln

Die Chemiefabrik von BASF mit 2.100 Mitarbeitern in Südbrandenburg wurde 1994 von Kohle auf Gas umgestellt. Künftig soll der Standort Schwarzheide komplett mit Wind und Sonne versorgt werden. (SZ)

Cargobeamer will in Dresden investieren

Cargobeamer will in Dresden ein Terminal bauen, das Güterzüge in 20 Minuten be- und entladen kann. Doch es gibt eine Bedingung. (SZ)

Jena baut 5.000 Wohnungen

Jena will den Wohnungsbau weiter voranbringen. Nach einem Grundsatzbeschluss des Stadtrates sollen bis 2035 insgesamt 4.830 Wohnungen entstehen. (MDR)