SLK: Die Woche im ganzen Salzland Vor der Wahl im Salzlandkreis kann ich auch mal an etwas ganz anderes denken

Ausgerechnet an diesem Wochenende ausnahmsweise weitgehend ohne Wahl, aber mit ganz viel Wetter, Sport, Tierischem und am Ende sogar noch mit einem Buch: Was in dieser Woche so alles im Salzland passiert ist.