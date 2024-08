Was der Kapitän zu sagen hat und was das mit der neuen Saison zu tun hat

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören.

heute ist es soweit. Der Tag ist gekommen, auf den manche so lange gewartet haben. Auf den sie sehnsüchtig hingefiebert haben. Welcher Tag, fragen Sie? Sie haben nichts in der Zeitung gelesen, dass heute eine Gesetzesänderung in Kraft tritt? Und beim Blick an den endlich wieder blanken und sternenklaren Himmel haben Sie auch keinen Asteroiden entdeckt, der jetzt doch von der Erde abdreht?