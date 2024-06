Die Stimmenagabe für den Stadtrat ist nach wie vor das wichtigste Thema in der Stadt. Es gibt noch andere Themen: die Fußball-Europameisterschaft mit einem Mega-Fanfest etwa.

Wer trägt die Schuld am Wahlerfolg der AfD?

Hier in Halle, Newsletter vom 12. Juni

Halle sieht blau - nach der Stadtratswahl wird in der Stadt heftig diskutiert. Wie konnte es soweit kommen? Ist die Unzufriedenheit mittlerweile so groß, dass viele aus Protest die Populisten wählen? In den nächsten Tagen wird ausgiebig analysiert. Fakt ist eins: Die Arbeit im Stadtrat wird nicht leichter.