der Stadtrat hat am gestrigen Mittwoch getagt. Bis zur Kommunalwahl am 9. Juni bleibt damit abgesehen von den Fachausschüssen nur noch eine Sitzung des Gremiums Ende Mai. Bereits in den vergangenen Wochen hat sich der Ton im Stadtrat verschärft. Dass der Wahlkampf auf Hochtouren läuft, war auch am Mittwoch zu spüren.

So hat das Gremium eine wichtige Entscheidung zu den Kita-Gebühren vertagt. Die Verwaltung will zunächst neue Argumente abwägen, bevor die Erhöhung der Beiträge im Stadtrat zur Debatte steht. Eigentlich muss Halle Geld sparen, doch mehrere Fraktionen wollen die Familien in der Stadt nicht stärker belasten. Eine Entscheidung vor der Wahl ist unwahrscheinlich. Alle weiteren Entscheidungen hat die MZ wie immer in einem Liveticker für Sie festgehalten.

Meine Kollegin Katja Pausch berichtet in unserer aktuellen Ausgabe des Saalekuriers zudem über den Bauernclub, den es bereits seit 50 Jahren in Halle gibt.

Einen besonders schönen Termin hatte zudem meine Kollegin Annette Herold-Stolze. Sie durfte das 1200. Baby kennenlernen, das im Geburtshaus Lebenslicht in Halle zur Welt gekommen ist. Und auch die Hebamme hat zufällig an diesem Tag einen runden Geburtstag gefeiert.

