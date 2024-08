HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 31. AUGUST 2024

mitunter folgt auf eine gute Nachricht das böse Erwachen. Dieses Gefühl haben derzeit vermutlich auch die Nutzer der Reil 78 - des wohl bekanntesten linken Zentrums in Halle. Im Juni gab es für sie die gute Nachricht, das sie das einst besetzte Haus, das seit über 20 Jahren als sozio-kulturelles Zentrum betrieben wird, von der Stadt kaufen können. Der Finanzausschuss hat den Verkauf beschlossen. Nun aber will die CDU den Beschluss nochmal genau unter die Lupe nehmen, wenn nicht gar rückgängig machen. Dagegen wehren sich die Nutzer und üben scharfe Kritik an der CDU.