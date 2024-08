Der Nutzerverein von Halles bekanntestem besetzten Haus wehrt sich gegen Vorwürfe der CDU. Die Partei will den beschlossenen Verkauf der Immobilie an den Verein rückgängig machen.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Tage nach der Wahl des neuen Stadtrats im Juni dieses Jahres ist in der letzten Sitzung des halleschen Finanzausschuss in der auslaufenden Wahlperiode noch eine wegweisende Entscheidung getroffen worden: Eine knappe Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen gab es für das Vorhaben der Stadt, das Grundstück in der Reilstraße 78 für 300.000 Euro an den jahrelangen Nutzerverein zu verkaufen.