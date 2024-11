das war ja wohl ein echter Paukenschlag - und nicht nur Theaterdonner! Die Rede ist von einem Brief, den 144 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bühnen Halle an die Geschäftsführerin der städtischen Theater, Oper und Orchester GmbH (TOOH), Uta van den Broek, geschrieben haben. In dem Schreiben, das auch an Halles Bürgermeister und alle Stadträte ging, versichern die 144 Unterzeichnenden der TOOH-Chefin nach einem Eklat an den halleschen Bühnen ihren Rückhalt. Zur Erinnerung: Vor wenigen Tagen waren Vorwürfe an Halles Bühnen laut geworden, woraufhin Uta van den Broek angekündigt hatte, ab der kommenden Spielzeit für die Stelle nicht wieder zur Verfügung stehen zu wollen. Mein Kollege Jonas Nayda hat sich eingehend mit diesem Thema befasst. Wie es nun nach dem Brief, der quasi zu einem Beben an Halles Bühnen geführt hat, weitergehen könnte, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Mal eine ganz andere Frage: Lieben Sie frisches Brot? Ohne die Handwerkskunst unserer Bäcker müssten wir auf leckere Backwaren wie Brot, Brötchen und Kuchen verzichten. Wie gut also, dass es solche Menschen wie Gerhild Fischer gibt. Falls Sie öfter auf dem Bio-Abendmarkt einkaufen oder beim Francke-Fest Gast sind, kennen Sie den Namen der preisgekrönten Bäckermeisterin garantiert. In diesen Tagen nun feiert das Familienunternehmen ein ganz besonderes Jubiläum. Welches es ist und wie es begangen wird, habe ich bei einem Besuch in der Backstube von Gerhild Fischer in Rothenburg erfahren. Ich kann Ihnen sagen: Der Bäckerduft hat mich sofort in meine Kindheit, als das Brötchen noch fünf Pfennige gekostet hat, katapultiert. Lesen Sie gern hier, auf welche lange Tradition die bekannte Bio-Bäckerin zu Recht mit Stolz zurückblicken kann und was deren Erfolgsgeheimnis ist.

Vielleicht haben Sie den gestrigen Reformationstag, immerhin ein freier Tag für die meisten von uns, auf der Rennbahn verbracht? Dann gehören Sie zu den rund 5.000 Besuchern, die den Saisonabschluss des Rennclubs Halle auf den Passendorfer Wiesen erlebt haben. Wie viele Rennen die Pferde gelaufen sind und was auf Halles Galopprennbahn sonst noch los war, habe ich für Sie vor Ort notiert. Egal, ob Sie beim Renntag dabei waren oder nicht: Schauen Sie gern rein in den Artikel - und auch in weitere Beiträge, darunter zu Halles Problem-Jugendlichen namens „Gucci“-Adul, zum neuem „Science-Cube“ der Stadt oder zu vielen anderen spannenden Themen.

Viel Vergnügen beim Lesen - am möglicherweise für Sie arbeitsfreien Brückentag - wünscht Ihnen

Ihre Katja Pausch