Er hat seine Tochter mit heißem Wasser verbrüht, dann hat die Familie die Kleine sich selbst überlassen - bis sie starb. Was noch wichtig ist: Warum Eltern aus Heide Süd ihre Kinder nicht nach Neustadt an die Grundschule schicken.

Mordanklage gegen Eltern eines toten Mädchens in Halle

Hier in Halle, Newsletter vom 27. September

es gibt grausame Momente, die lassen mich an der Menschlichkeit zweifeln - so in Halle geschehen. Da hat ein Familienvater seine zweijährige Tochter mit heißem Wasser gequält. Und danach? Vater, Mutter und Oma überließen die kleine Sophie ihrem schrecklichen Schicksal. Das Kind starb. Nun hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage erhoben. Mein Kollege Marvin Matzulla schildert den aufwühlenden und verstörenden Fall.