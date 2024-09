an diesem Mittwoch fällt der Stadtrat in Halle nun die finale Entscheidung, ob die Reil 78 an den langjährigen Nutzerverein verkauft wird. Oder ob der Beschluss zum Verkauf wieder aufgehoben wird, wie es die CDU-Fraktion beantragt hat. Vor dieser Abstimmung haben sich nun nochmals zahlreiche Akteure der halleschen Stadtgesellschaft hinter die Nutzer der Reil 78 gestellt und sich für den Erhalt des soziokulturellen Zentrums am Bergzoo ausgesprochen. Es sind über 150 Einzelpersonen, aber auch Unternehmen und Institutionen, Vereine und Gewerkschaften, Kinos und Clubs der Stadt. Wer zu den namhaften Unterstützern gehört, lesen Sie hier.

