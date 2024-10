Leuchten am Himmel

Hier in Halle, Newsletter vom 11. Oktober 2024

ich habe sie zwar nicht gesehen, aber es muss sie gegeben haben: Polarlichter über Halle. Gestern abend sollen sie wieder geleuchtet haben.

Zum Glück gibt es mehrere Lokalreporter bei der MZ in Halle. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat die „Nordlichter“ nicht nur gesehen, sondern zum Glück auch fotografiert, sodass ich sie mir heute Morgen auch anschauen konnte.

Hier gibt es das Foto und eine Erklärung von Halles Planetariumchef, warum die Lichter so plötzlich zu sehen waren.

Von „plötzlich“ kann eigentlich keine Rede sein, wenn es um das Gedenken an den 9. Oktober in Halle geht. Aber dennoch schienen viele Menschen vor zwei Tagen überrascht gewesen zu sein, dass der Anschlag nun schon fünf Jahre her ist. Wie das Gedenken daran künftig nicht nur einen Tag lang anhalten soll, darüber hat Marietta Meier hier geschrieben.

Aber heute ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Zeit für schöne Gedanken! Wenn Sie Glück haben, könnten Sie heute Abend die Polarlichter erneut sehen. Vor allem, wenn Sie in Teutschenthal wohnen, denn dort ist es mitunter besonders dunkel (dank ausgestellter Straßenlaternen)...

In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag!

Ihr Jonas Nayda