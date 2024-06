Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

es wird ernst. Sonst heißt es immer „Nur noch einmal schlafen, dann kommt der Weihnachtsmann“, dieses Mal heißt es „Nur noch einmal schlafen, dann steht die Wahl bevor.“ Ich persönlich habe die Entscheidung schon gefällt und meine Briefe bei der Post abgegeben. Wenn nichts schief gegangen ist, müssten sie schon lange in der Wahlurne schlummern. Wie Sie wählen, weiß ich natürlich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Sie auf unserer Website: https://www.mz.de/wahl/kommunalwahl-halle-saale noch jede Menge Informationen zur Wahl finden, sollten Sie noch welche brauchen. So hat mein Kollege Dirk Skrzypczak alle wichtigen Infos in einem Interview mit Bürgermeister Egbert Geier zusammengefasst und verrät unter anderem, warum Sie nicht in Panik verfallen müssen, wenn Sie keinen Wahlschein haben. Und es wird noch besser: Am Sonntag finden Sie ebenfalls auf oben genannter Website einen Artikel, den wir den ganzen Tag über mit Neuigkeiten versorgen und aktualisieren. Die ersten Zahlen und Grafiken zu den Wahlergebnissen bekommen sie dort mit wenigen Klicks.