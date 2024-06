Im Gespräch mit der MZ blickt Egbert Geier auf den Wahlsonntag. Er erzählt, warum er als Jugendlicher einen Urnengang knapp verpasste und was auf den neuen Stadtrat zuerst wartet.

„Wer in den Stadtrat kommt, sollte keinem egal sein“

Der Herr über Tausende Wahlurnen in Halle: Bürgermeister Egbert Geier ist am Sonntag auch Wahlleiter. Mit dem Amt hat er Erfahrung.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Urnen für die Briefwahl stehen im Eingangsbereich des Ratshofs – und werden am Freitag fast im Minutentakt genutzt. Es ist der Vorgeschmack auf Sonntag, wenn in 126 Urnen- und in 60 Briefwahllokalen die Hallenser über das neue Europäische Parlament und den künftigen Stadtrat entscheiden können. Für die Verwaltung bedeutet das Stress. „Wahlen vorzubereiten, ist anspruchsvoll. Aber das muss uns die Demokratie wert sein“, sagt Wahlleiter und Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Vor dem Super-Wahlsonntag hat Dirk Skrzypczak mit ihm gesprochen.