Kostspielige Tina ist in Halle eingetroffen - „Schwimmerin“ nun dauerhaft in Neustadt

es war der große Bahnhof, den man jüngst in Halle veranstaltet hat. Und zwar für wen? Jedenfalls nicht für eine Person, auch wenn man das beim Namen Tina vermuten könnte. Tina heißt aber die neue hallesche Straßenbahn. Und die soll es in Zukunft in mehrfacher Ausführung geben. Nun ist die allererste Tina in Halle eingetroffen. Meinen Kollegin Annette Herold-Stolze klärt Sie über Tina auf. Inklusive dem Preis für die Anschaffung.